Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve bunun “önemli bir yargılama sürecinin başlangıcı” olduğunu belirtti.

“Türk adaletinin kararlı iradesi”

Gürlek, başlatılan sürecin Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde ortaya koyduğu tutumun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir.”

“Netanyahu ve ekibi hukuk önünde hesap verecek”

Açıklamasında İsrail yönetimini de hedef alan Gürlek, Gazze’ye yönelik saldırılara dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki yetkililerin uluslararası hukuk önünde sorumlu tutulacağını ifade etti.

Gürlek ayrıca, sivillere yönelik saldırılar, insanlığa karşı suçlar ve diğer ağır iddiaların hukuk önünde karşılık bulacağını söyledi.

Türkiye’den “hukuki takip” vurgusu

Açıklamada, Türkiye’nin sadece diplomatik değil hukuki alanda da süreci takip edeceği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “adalet mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği” ifade edildi.

Sumud filosu nedir?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu daha önce uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştı. Türkiye, saldırıya ilişkin süreci yargı boyutunda takip ediyor.