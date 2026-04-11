Beşiktaş'taki oto galeri saldırısında 11 şüpheli adliyede
Beşiktaş'taki oto galeri saldırısında 11 şüpheli adliyede
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hızlı bir başlangıç yaparak erken gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Mücadelede toplam 6 gol atılırken, siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Maça hızlı başlangıç

Beşiktaş, henüz 4. dakikada Orkun Kökçü’nün aşırtma golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Jota’nın golüyle fark 2’ye çıktı.

Antalyaspor ise 20. dakikada Streek’in kafa golüyle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının ilerleyen bölümünde Beşiktaş, Oh’un golüyle farkı yeniden artırdı ve soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

İkinci yarıda karşılıklı goller

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, Ballet’in ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 1’e indirdi: 3-2.

  1. dakikada Beşiktaş, Kartal Kayra’nın şutunda dönen topu iyi takip eden Oh’un golüyle skoru 4-2’ye taşıdı.

Maçta son söz savunmadan geldi

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Antalyaspor’un tehlikeli atağında Emirhan Topçu kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 4-2 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Puan durumu

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 55’e yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.

Kaynak: DHA