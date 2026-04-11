Niğde Valiliği, sosyal medya ve yerel basında yer alan iddialar sonrası sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü açıkladı.

“İddialar araştırılıyor”

Valilik açıklamasında, Kemerhisar’da bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik iddiaların incelendiği vurgulandı.

Olayın aydınlatılması için:

Saha incelemeleri

Delil toplama çalışmaları

Tanık beyanlarının değerlendirilmesi

gibi süreçlerin yürütüldüğü ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik ve adli süreci takip ettiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinin ise hayvan hakları mevzuatı kapsamında incelemelere katıldığı bildirildi.

“Yasal işlem kararlılıkla uygulanacak”

Açıklamada ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak fiilleriyle ilgili iddiaların sübuta ermesi ve sorumluların tespiti halinde gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.”

Bakımevleri ve rehabilitasyon vurgusu

Valilik, il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek:

Sokak hayvanlarının toplanması

Rehabilitasyon süreçleri

Bakımevlerinde barındırma

Sahiplendirme çalışmaları

gibi hizmetlerin mevzuat çerçevesinde devam ettiğini kaydetti.

Soruşturma sürüyor

Kemerhisar’daki olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, resmi sonuçların yapılacak değerlendirmeler sonrası kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.