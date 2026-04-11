Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026, bu yıl 15’inci kez iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. “Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası” temasıyla gerçekleştirilen zirvede yapay zekanın ekonomiye etkileri masaya yatırıldı.

“Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı panelde konuşan Burak Ertaş, teknolojide yaşanan kırılmaya dikkat çekerek, yapay zekanın hız kazanmasıyla birlikte özellikle halka açık teknoloji şirketlerinde yüzde 90’a varan değer kayıpları görüldüğünü ifade etti.

“İlancılığın GPT’sini geliştirdik”

sahibinden.com’un yapay zeka yatırımlarına değinen Ertaş, şirketin uzun süredir bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Görüntü işleme teknolojileriyle başlayan sürecin bugün farklı bir boyuta ulaştığını söyleyen Ertaş, kullanıcıların yalnızca fotoğraf yükleyerek ilan oluşturabildiğini ifade etti.

Son dönemde geliştirdikleri yeni sistemi de anlatan Ertaş, “İlancılığın GPT’sini geliştirdik. Artık kullanıcılar platformda doğal dil ile arama yapabiliyor” dedi.

“Asıl mesele değere dönüştürmek”

Panelde söz alan Işıl Kılınç Gürtuna ise yapay zekanın yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını, aynı zamanda yapısal bir dönüşüm anlamına geldiğini vurguladı.

IBM Türkiye Genel Müdürü Gürtuna, şirketler için en kritik konunun teknolojiye yatırım yapmak değil, bu yatırımı değere dönüştürebilmek olduğunu ifade etti. Kurumların ilk aşamada iç süreçlerini optimize ettiğini, ikinci aşamada ise daha derin otomasyon ve karar destek sistemlerine yöneldiğini söyledi.

“Bu sürecin geri dönüşü yok”

Ömür Tan ise yapay zekanın çok katmanlı bir dönüşüm yarattığını belirterek, bu sürecin geri döndürülemez olduğunu dile getirdi.

QNB Türkiye CEO’su Tan, yapay zekaya karşı durmak yerine uyum sağlamanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Bankacılık sektöründe de önemli değişimler yaşandığını belirten Tan, özellikle chatbot teknolojilerinin artık müşteri davranışlarını öngören ve yönlendiren sistemlere dönüştüğünü söyledi.

Zirvede yapılan değerlendirmelerde, yapay zekanın önümüzdeki dönemde yalnızca iş süreçlerini değil, ekonomik ve toplumsal yapıyı da derinden etkilemeye devam edeceği mesajı verildi.