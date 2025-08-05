Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi. Sürecin bir siyasi partinin inisiyatifinde değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, silah bırakmanın bir pazarlık değil, milletin kararlılığı olduğunu belirtti.

Komisyon toplantısında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yarınları şekillendirecek önemli bir andayız" dedi. Silah bırakma sürecinin bir müzakerenin değil, milletin huzur ve kardeşlik arzusunun yansıması olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreç, Türk’ün de Kürt’ün de ortak geleceğini ilgilendiriyor" sözleriyle birlik vurgusu yaptı.

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