Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine çeşitli alanlarda verdikleri desteği açıkladı. Büyükşehir'in paylaşımında ''Üniversite Ankara'da Okunur'' dendi.

ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''“Üniversite Ankara’da Okunur” Ankara, sadece başkent değil, öğrenci dostu bir şehir! Ücretsiz yemek desteği Barınma çözümleri Giysi yıkama merkezleri Modern kütüphaneler ve sessiz çalışma alanları Ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversitelilere nefes oluyor, geleceğin bilim insanlarına, sanatçılarına, mühendislerine destek veriyoruz. '' açıklaması yer aldı.

🎓 “Üniversite Ankara’da Okunur”



Ankara, sadece başkent değil, öğrenci dostu bir şehir! 💙



🥗 Ücretsiz yemek desteği

🏠 Barınma çözümleri

🧺 Giysi yıkama merkezleri

📖 Modern kütüphaneler ve sessiz çalışma alanları



Ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversitelilere nefes… pic.twitter.com/YezdJruQBF — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 9, 2025