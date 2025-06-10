Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, kentin değişik bölgelerinde protestolar ve eylemler gece boyunca sürdü.

Maskeli protestocular şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verirken, olay yerinden geçen bazı araçlarla göstericiler arasında gerginlik yaşandığı video kayıtlarına yansıdı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şehrin ana merkezini yasa dışı toplanma alanı ilan ederek, bugün erken saatlerde göstericilere protestoların gerçekleştiği Civic Center bölgesini terk etmeleri uyarısında bulundu.

LAPD Polis Şefi Jim McDonnell, dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada şehirdeki şiddet seviyesini "iğrenç" olarak niteleyerek, dün gece bazı göstericilerin polislere molotofkokteyli ve ticari sınıf havai fişekle karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde bazı göstericilerin elinde Meksika bayrağı taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

Vali Newsom'un gözaltına alınması çağrısı tartışması

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan, hafta sonu dile getirdiği, California Valisi Gavin Newsom'un gözaltına alınması yönündeki çağrısıyla ilgili bugün Fox News kanalına açıklama yaptı.

Homan, Newsom'un gözaltına alınmasıyla ilgili "herhangi bir tartışma yapılmadığını" savunarak, "İfade özgürlüğü hakkı çerçevesinde protesto yaparsınız ancak çizgiyi aşıp federal görevlilere saldırır, mülkü tahrip ederseniz bu suçtur ve Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin hafta sonu kendisine Los Angeles’taki olaylarla ilgili Vali Newsom'un gözaltına alınıp alınamayacağıyla ilgili bir sorusuna Homan, "Kimse kanunların üstünde değildir, eğer çizgiyi aşar ve suça karışırsa tabii ki" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Homan cumartesi günü NBC'ye, Demokrat liderlere rağmen Los Angeles'ta göçmenlik karşıtı uygulamaların devam edeceğini, Newsom dahil, bu operasyonları engelleyen herkesin gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Newsom da dün yaptığı açıklamada, Homan'a kendisini gözaltına alma konusunda meydan okumuştu.

Trump: California'ya Ulusal Muhafızları göndermekle harika bir karar aldık

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolara ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "California'daki şiddetli, kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları göndermekle harika bir karar aldık. Bunu yapmasaydık, Los Angeles tamamen yok olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Vali Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'i "beceriksizlikle" suçlayan Trump, "Bana, 'Sayın Başkan çok harikasınız, siz olmasaydınız biz ne yapardık efendim!' demeleri lazımdı." ifadesini kullandı.

Trump, Newsom ve Bass'in California ve ABD halkına protestoların "barışçıl" olduğu konusunda yalan söylediğini öne sürerek, olaylardaki şiddet ve yıkım görsellerinin her şeyi anlattığını, vatandaşları güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

Öte yandan, Trump, bugün Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin Los Angeles'taki protestolara ilişkin sorularını cevapladı.

Vali Newsom'un Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan'a kendisini gözaltına alması konusunda meydan okumasıyla ilgili soruya Trump, "Eğer ben Tom olsaydım, onu gözaltına alırdım. Bu harika olurdu." yanıtını verdi.

Trump, Newsom'u sevdiğini ancak onun "aşırı derecede beceriksiz" olduğunu ifade etti.

Homan, cumartesi günü NBC'ye, Demokrat liderlere rağmen Los Angeles'ta göçmenlik karşıtı uygulamaların devam edeceğini, Newsom dahil bu operasyonları engelleyen herkesin gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Newsom da dün yaptığı açıklamada, Homan'a kendisini gözaltına alma konusunda meydan okumuştu.

"Sınır güvenliği ekonomik güvenliktir”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliği ekonomik güvenliktir. Los Angeles'taki şiddetli isyanlar bunu tartışmasız bir şekilde açık hale getirdi." ifadesini kullandı.

Bessent, maskeli göstericilerin ellerinde yabancı ülke bayraklarıyla araçları ateşe verdiğine işaret ederek, Kongre'ye, düzensiz göçmenlerle mücadele için yeni personel alımı ve sınıra duvar çekilmesi için gerekli yasaları geçirmesi çağrısında bulundu.

BM, Los Angeles'taki durumun daha fazla militarize olmasını istemediğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Los Angeles'taki protestolar soruldu.

Kesinlikle sahadaki tüm tarafların durumu yatıştırmasını umduklarını belirten Haq, "Bu durumun daha fazla militarize olmasını istemiyoruz ve biz yerel, eyalet ve federal düzeylerdeki tarafları bunu yapmak için çalışmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolara karşı Ulusal Muhafızları göndermesini "militarizasyon" olarak mı gördüğü şeklindeki bir soruya da "Sanırım sahadaki durumun ne olduğunu biliyorsunuz ve istediğimiz şey bunun yatıştırılmasıdır." şeklinde cevap verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.