Yaz sıcaklarının etkisini yoğun biçimde hissettirdiği Antalya’da, döner ustaları mesleklerini büyük özveriyle sürdürüyor. 6 yıldır döner ustalığı yapan Yunus Emre Keskin, "Yazın sıcağı zaten başlı başına zor. Bir de ocağın ve ızgaranın sıcaklığı eklenince ortam 80 dereceyi buluyor. Sürekli ter içindeyiz. Günde üç defa tişört değiştiriyoruz" diyerek, mesleğin fiziksel zorluklarına dikkat çekti.

“Bu Mesleği Biz Yapmazsak Kimse Yapmaz”

Dönerciliğin özellikle yaz aylarında ağır bir meslek haline geldiğini vurgulayan Keskin, "Her işin zorluğu var ama bizimki hem sıcak hem de sürekli ayakta yapılan bir iş. Buna rağmen işimize sahip çıkmak zorundayız. Bu mesleği biz yapmazsak kimse yapmaz" diye konuştu.

“Gençler Sıcakta Dayanamıyor, Çırak Yetişmiyor”

Yüksek sıcaklıkların çırak bulmayı zorlaştırdığını belirten Keskin, "Yeni biri başlıyor, iki hafta geçmeden işi bırakıyor. Sıcakta ateşin başında çalışmak kolay değil. İnsan bedeni zorlanıyor. Bu yüzden artık çırak da yetişmiyor. Oysa dönercilik kıymetli bir meslek. Gençler hemen pes etmemeli, sabır gösterip ustalardan öğrenmeli" ifadelerini kullandı.

Antalya’da Sıcak Hava Dönercileri Zorluyor

Antalya’da yaz sıcaklıklarının döner ustalarını doğrudan etkilediği bu dönemde, esnaf dayanıklılıkla mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Hem çırak eksikliği hem de zorlu çalışma koşulları, dönercilik mesleğinin geleceğini tehdit ederken; ustalar ise mesleğin yaşaması için gençlere çağrıda bulunuyor.