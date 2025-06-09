Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan elim hadise sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılmak istediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybetti. 6 Haziran 2025 Cuma akşamı meydana gelen olay sonrası ağır yaralanan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 17.05’te yaşamını yitirdi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa’daki evinde bulunan yüzme havuzunun makine dairesindemeydana gelen elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, hemen ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeyrek burada yoğun bakıma alındı ancak durumu kritik seviyeye ulaştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in ölüm nedeninin “kardiyak arrest” yani ani kalp durması olduğunu açıkladı.

Elektrik Kaçağı ve İhmal Şüphesi

Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında, evdeki elektrik tesisatında ciddi teknik eksiklikler ve arızalar tespit edildi. Yapılan ilk bilirkişi incelemesine göre, havuz makine dairesindeki sistemde 67 Watt’lık kaçak akım bulunuyordu. Bu kaçağın, sızıntı ve korozyon nedeniyle meydana geldiği değerlendirildi. Olayla ilgili elektrik tesisatından sorumlu iki kişi şüpheli olarak belirlendi.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın "ihmal sonucu" yaşandığını belirterek, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Ferdi Zeyrek Kimdir?

1977 yılında Manisa’da doğan Ferdi Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuydu. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Bu seçim zaferi, CHP’nin Manisa’daki 74 yıllık belediye hasretini sona erdirmişti.

Türkiye’yi Yasa Boğan Kayıp

Zeyrek’in beklenmedik vefatı, sadece Manisa’da değil, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Siyaset dünyasından çok sayıda isim taziye mesajı yayımlarken, kamuoyunda da kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrıları yükseldi.