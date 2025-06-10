Orman Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Termal algılama ve sesli uyarı sistemleriyle donatılmış DRONE ekipleri, hem vatandaşların bayramını kutladı hem de yangınlara karşı farkındalık oluşturdu.

Ekipler, yangın riski taşıyan alanlarda gözetim uçuşlarını bayram tatili süresince kesintisiz devam ettirdi.

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Muhabir: Haber Merkezi