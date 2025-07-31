TÜRK-İŞ sendikasının aldığı grev kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “milli güvenliği bozucu nitelikte” görülerek 60 gün süreyle ertelendi. Karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Grev yasağı kapsamında sendika bu süre zarfında greve başlayamayacak. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, grev hakkı bu sürenin sonunda yeniden gündeme gelebilecek.

Grev Kararının Nedeni: Toplu İş Sözleşmesinde Uyuşmazlık

TÜRK-İŞ, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ile anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Sendika, enflasyon karşısında eriyen ücretlerin iyileştirilmesini, sosyal haklarda düzenlemeye gidilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Görüşmelerde özellikle ücret artış oranları ve kıdem tazminatı gibi kritik başlıklarda uzlaşma sağlanamaması grev kararının alınmasında etkili oldu.