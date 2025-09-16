Bakan Yerlikaya, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" ifadelerine yer verdi
GEREĞİ YAPILDI - BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı… pic.twitter.com/0mrSFnsiKv— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2025"Şehirlerimizi yalnızca betondan değil; tarihinden güç alarak geleceğe hazırlıyoruz"İçeriği Görüntüle