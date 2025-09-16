Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirlerimizin yeniden imarı, sadece yeni yapılar inşa etmekten ibaret değildir. Bizim için en önemli meselelerden biri de tarihî belleği ayağa kaldırmak, kültürel damarları yeniden canlandırmak ve bu toprakların ruhunu korumaktır. Antakya’dan Malatya’ya, Adıyaman’dan Kahramanmaraş’a kadar her bir şehirde; hanların, kervansarayların, camilerin, çarşıların ve meydanların ihyasıyla halkımıza yeniden hayat alanları kazandırıyoruz. Müzelerimizi, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi de bu sürecin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek, tescilli yapılar, vakıf eserleri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerimizi detaylı biçimde değerlendirdik. Şehirlerimizi yalnızca taş ve betondan değil; tarihinden, sanatından ve kültüründen güç alarak geleceğe hazırlıyoruz. Birlikte attığımız adımlar, bu coğrafyayı yeniden ışıkla ve umutla buluşturacaktır.” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirlerimizin yeniden imarı, sadece yeni yapılar inşa etmekten ibaret değildir. Bizim için en önemli meselelerden biri de tarihî belleği ayağa kaldırmak, kültürel damarları yeniden canlandırmak ve bu toprakların ruhunu korumaktır.… pic.twitter.com/svEBVuOs3x — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 15, 2025