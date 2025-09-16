Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Can Birol’u öğrenim gördüğü Şehit Necmettin Bayraktar İlkokulu’ndan alarak evine bıraktı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet dileriz” ifadelerine yer verildi.
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur AYDIN, müdürlüğümüz kadrosunda görevliyken 24.02.2025 tarihinde narkotik operasyonu sırasında şehit olan Polis Memuru İbrahim BİROL'un kıymetli oğlu Can BİROL'u öğrenim gördüğü Şehit Necmettin Bayraktar İlkokulu'ndan alarak evine bıraktı.— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) September 15, 2025
Muhabir: Haber Merkezi