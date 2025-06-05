Etimesgut Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı daha rahat geçirebilmesi için sosyal yardım programı yürüttü. Bu kapsamda 2.142 kişi ve çocuklarına giysi desteği sağlanırken, 5.332 aileye 1.500 TL değerinde Etikart verildi. Ayrıca 4.000 aileye sosyal yardım kartları dağıtıldı. Yardımlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Çocuklara Bayramlık Kıyafet, Ayakkabı ve Oyuncak Desteği

Bayram öncesinde özellikle çocuklara yönelik yardım paketleri hazırlandı. Binlerce çocuğa bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak desteği sağlandı. Yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı.

Etikart ile Temel İhtiyaçların Karşılanması

Ekonomik olarak zorlanan ailelerin bayram alışverişlerini yapabilmesi için 5.332 aileye 1.500 TL tutarında Etikart dağıtıldı. Ayrıca 4.000 aileye sosyal yardım kartları verildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Coşar’ın Açıklaması

Ali Coşar, bayramların dayanışma zamanı olduğunu belirterek, “Kimsenin bayrama mahzun girmesini istemiyoruz. Etikart ile ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyoruz.” dedi.

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları

Coşar, sosyal yardımların sürekli olduğunu belirterek, “Belediyecilik sadece altyapı hizmetlerinden ibaret değildir. Dezavantajlı gruplara destek olmak görevimizdir. Bayram yardımları bu anlayışımızın bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.