Kaza, 9 Haziran 2025 günü saat 18.00 sıralarında, Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki üniversite mevkisinde, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Akbağ Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 16 U 0335 plakalı cip ile 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Muhammed Arafat T. (26), Abdulkadir İ. (26), Azra A. (9), Halisa A. (39), Hatice A. (40), Meyrem A. (3), Cemal A. (49), Ramazan A. (37) ve Mesude Y. (35) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mesude Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.