Kelle-Paça Ütücülerinde Bayram Mesaisi
Kelle-Paça Ütücülerinde Bayram Mesaisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda derin üzüntüsünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

Editör: Uğurcan Bayrakdar