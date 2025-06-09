Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde yaz sezonu resmen başladı. Tatil planlarını yapan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise deniz suyu sıcaklıkları. “Denize girilir mi?” sorusunun cevabı, Meteoroloji verilerine göre birçok bölge için evet.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları 24-25 derece seviyelerine ulaştı. Bu da yüzmek için ideal bir ortam sunuyor. Ancak Ankaralıların yakın olduğu için en çok tercih ettiği bölgeler, Zonguldak, Amasra, Bartın kısacası Karadeniz kıyılarında durum biraz daha farklı.

İşte Bazı Tatil Bölgelerinde Güncel Deniz Suyu Sıcaklıkları:

Antalya : 25.5°C

Mersin : 25.5°C

Fethiye : 24.4°C

İzmir : 24.4°C

Bodrum : 22.2°C

Alanya : 22.2°C

İstanbul : 22.1°C

Zonguldak : 19.5°C

Sinop : 18.8°C

Bartın 20.4°C ABB'den ihtiyaç sahipleri için yardım İçeriği Görüntüle

Akdeniz ve Ege kıyıları, yazın sıcak yüzünü erken göstermeye başladı. Antalya, Mersin ve Fethiye gibi tatil bölgeleri, 24-25 dereceyi bulan su sıcaklıklarıyla deniz keyfi için elverişli hale geldi. Bodrum, İzmir ve İstanbul gibi bölgelerde ise 22-24 derece arası ölçülen sıcaklıklar yüzmeyi sevenler için yeterli.

Karadeniz'de sezon geç açılır!

Meteoroloji verilerine göre ortaya çıkan bu tabloda, Karadeniz'de sezon geç açılacak gibi görünüyor. Bu bölgelerde tatile giden vatandaşların soğuk sulara hazır olması gerekiyor.