Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerine üstünlük kuran takım, hem hücumda hem savunmada ortaya koyduğu disiplinli oyunla dikkat çekti.

Disiplin, Takım Oyunu ve Gelişim Ön Planda

Magic Hands U12 Takımı, sezon boyunca:

Yüksek tempo ve takım oyunu

Güçlü savunma organizasyonu

Disiplinli antrenman sistemi

Gelişim odaklı oyuncu yetiştirme modeli

ile öne çıktı.

Genç sporcular, gösterdikleri performansla Ankara basketbol camiasından da tam not aldı.

Altyapı Başarısının Arkasındaki Ekip

Şampiyonluk sürecinde antrenör ekibi ve kulüp yönetimi, oyuncu gelişimini ön planda tutarak önemli bir başarıya imza attı.

Kulübün basketbol okulundan yetişen sporcuların A takıma uzanan gelişim süreci, altyapı sisteminin başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Büyük Coşku ile Kutlama

Sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Magic Hands U12 Takımı, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.

Sporcuların aileleri, kulüp yöneticileri ve taraftarlar bu tarihi başarıyı birlikte kutladı.

Ankara Basketboluna Yeni Bir Değer

Çayyolu merkezli Magic Hands Spor Kulübü, altyapı yatırımlarıyla Ankara basketboluna katkı sunmaya devam ederken, U12 takımının namağlup şampiyonluğu kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

Kulüp, gelecekte daha büyük başarılar hedefleyerek genç yetenekleri Türk basketboluna kazandırmayı sürdürüyor.