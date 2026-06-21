İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, mahkeme Gomez’in pasaportunu teslim etmesine, İspanya sınırları dışına çıkmamasına ve ayda iki kez mahkemeye bildirimde bulunmasına hükmetti. Kararın, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında alındığı belirtildi.

Begona Gomez Hakkındaki Suçlamalar Neler?

Soruşturma dosyasında Begona Gomez’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi olmasından kaynaklanan nüfuzunu kullanarak bazı şirketlerin kamu ve özel sektör sözleşmeleri almasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Gomez ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını belirterek, tüm faaliyetlerinin yasal çerçevede gerçekleştiğini savunuyor.

Sosyalist Parti’den Tepki

İspanya’da iktidardaki Sosyalist Parti tarafından yapılan açıklamada, Begona Gomez’in yaklaşık iki yıldır “adli ve siyasi baskıya” maruz kaldığı öne sürüldü. Parti, mahkemenin son kararının da bu sürecin yeni bir aşaması olduğunu savundu.

Soruşturma ve yargı süreci devam ederken, dava İspanya siyasetinde tartışmalara neden olmaya devam ediyor.