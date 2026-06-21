Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, taraftarı önünde önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanan milli takım, ikinci seti 28-26, üçüncü seti ise 25-23 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, bu bölümü 25-16 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan beşinci sette rakibine 15-12 üstünlük kuran Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

157 dakika süren mücadelede Türkiye adına Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack ve libero Gizem Örge ilk altıda görev yaptı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, Ankara etabında oynadığı Belçika, Fransa, Almanya ve Çin karşılaşmalarının tamamını kazanarak ikinci haftayı namağlup tamamladı. Milli takım, dört maç sonunda toplam 10 puan topladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları için Japonya'ya gidecek. Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ilk maçında 8 Temmuz 2026 tarihinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.