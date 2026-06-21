Başakşehir'de boş arazide çıkan ot yangını, kısa sürede büyüyerek gecekonduların bulunduğu alana ilerledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, boş olduğu öğrenilen gecekondu zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Kağan Sokak'ta bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduların bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, boş bir gecekonduda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.