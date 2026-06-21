A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, kamuoyuna ve futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu.

Eleştirinin futbolun doğal bir parçası olduğunu belirten Terim, "Elbette eleştiriye herkes açık ancak rica ediyorum, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım" dedi.

Dünyanın önde gelen futbol ülkelerinin başarısızlıklar karşısında gösterdiği tutuma dikkat çeken Terim, "Onlar da kaybediyor ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu" ifadelerini kullandı.

Milli takımın yaşadığı başarısızlığın detaylı şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Terim, "Biz de muhakkak eleştirisini, analizini yapacağız. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Tek ricam kırıcı, yıkıcı olmayalım" diyerek yapıcı eleştirinin önemine dikkat çekti.