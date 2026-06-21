Dünya futbolunun favori ekiplerinden Almanya karşısında etkili bir performans sergileyen Oulai, orta sahadaki dinamizmi, pas kalitesi ve mücadele gücüyle beğeni topladı. Maçın ardından sosyal medyada genç futbolcu hakkında çok sayıda olumlu yorum yapılırken, spor otoriteleri de performansını dikkat çekici buldu.

Almanya Maçında İstatistikleriyle Öne Çıktı

Karşılaşmada 73 kez topla buluşan Oulai, 50 pasın 45’inde isabet sağlayarak yüzde 90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahada yaptığı 35 pasın 32’sinde başarılı olan genç oyuncu, oyunun kurulmasında önemli rol oynadı.

6 uzun pas denemesinin 4’ünü isabetli kullanan Oulai, ikili mücadelelerde de etkili bir görüntü sergiledi. Girdiği 14 ikili mücadelenin 10’unu kazanan futbolcu, 5 dripling girişiminin tamamında başarı sağladı. Ayrıca 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut blokajı ve 4 top kazanma ile savunma katkısı da verdi.

Topla toplam 203.2 metre mesafe kat eden genç orta saha, hücum geçişlerinde takımına önemli katkı sundu.

Trabzonspor’da Yükselen Performans

Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan Inao Oulai, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, özellikle devre arasında birçok kulübün de radarına girdi.

Uluslararası Basından Övgü

Oulai’nin Almanya karşısındaki performansı yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası futbol çevrelerinde de yankı buldu. Afrika futbolunu takip eden platformlar genç oyuncuyu “Fildişi Sahili’nin yeni cevheri” olarak değerlendirirken, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yapılan analizlerde turnuvanın sürpriz çıkış yapabilecek isimleri arasında gösterildi.

Orta sahadaki oyun görüşü, pas kalitesi ve iki yönlü oyunu özellikle vurgulanan Oulai için, Avrupa futbolunda üst seviyelere çıkabilecek potansiyele sahip olduğu yorumları yapıldı.