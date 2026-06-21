MSB’nin sanal medya hesaplarından paylaşılan klipte, farklı bölgelerde görev yapan askerlerin Babalar Günü’ne dair duygu ve düşüncelerine yer verildi. Videoda, özellikle görev başındaki Mehmetçiklerin ailelerine ve babalarına yönelik mesajları dikkat çekti.

Paylaşımda ayrıca, “İlk kahramanımız, en büyük destekçimiz, hayatımıza yön veren, fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, evladını vatan topraklarına emanet eden aziz şehitlerimizin yüce gönüllü babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarız” ifadeleri kullanıldı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan video, hem görev yapan personelin aile bağlarını hem de vatan hizmetinin duygusal yönünü öne çıkardı.

Bu özel içerik, her yıl kutlanan Babalar Günü kapsamında sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyenlerden de yoğun beğeni aldı.

İlk kahramanımız, en büyük destekçimiz, hayatımıza yön veren, fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, evladını vatan topraklarına emanet eden aziz şehitlerimizin yüce gönüllü babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlarız.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/Ix1VZhA1DD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2026