Türk Sanayici İşadamları Vakfı (TÜSİAV) 2026 ilk yarıyıl yönetim toplantısını yaparak 2 ay tatile girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; TÜSİAV’ın 2025- 2026 çalışma döneminin son değerlendirme toplantısı, Norman Koleji’nde TÜSİAV Eğitim Platformu Başkanı Öztuna Norman ev sahipliğinde Çayyolu’nda gerçekleştirildi.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın liderliğinde; Yönetim Kurulu Üyeleri, Platform Başkanları ile gerçekleştirilen toplantıya Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun’un konuk oldu. Toplantıda, geride bırakılan dönemin faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca; eğitim, ekonomi, sağlık, teknoloji, kültür ve sosyal yaşam başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek organizasyonlar, sektör zirveleri ve toplumsal fayda odaklı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜSİAV’ın ülkemize değer katan projelerinin daha geniş kitlelere ulaşması yönünde önemli değerlendirmeler yapıldı.

TÜSİAV DOLU DOLU BİR YILI DAHA TAMAMLADI

2026–2027 döneminde de bilgi, deneyim ve ortak akıl temelinde; ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek, sektörler arası iş birliklerini güçlendirmek ve toplumun farklı kesimlerine dokunan çalışmaları artırmak konusunda ortak irade ortaya konuldu.

TÜSİAV’ın sezon sonu değerlendirme toplantısının kapanışını yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak “Bu yıl da diğer yıllarda oluğu gibi her sektörde ülkemizin gelişimine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara şevklendirmek adına ödüller verdik, onları takdir ettik, kamuoyuna taşıdık. Önümüzdeki dönemde de ülkemize, milletimize katkıda bulunan herkesi sektörlerinde önder olmaya teşvik edeceğiz. Birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve ülkemiz için değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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