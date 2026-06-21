Küresel ticarette sürdürülebilirlik kriterleri giderek daha fazla önem kazanırken, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Türk şirketleri için yeni yükümlülükleri beraberinde getiriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Sustainable Institute'un kurucusu ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Elif Türk Akgül, 2026 yılıyla birlikte karbon emisyonlarının beyan sürecinin başladığını, ilerleyen dönemde ise karbon vergileri ve yaptırımların gündeme geleceğini söyledi. Şirketlerin rekabet gücünü koruyabilmesi için karbon ayak izlerini ölçmeleri, raporlamaları ve emisyon azaltımına yönelik adımları vakit kaybetmeden atmaları gerektiğini vurguladı.

"KARBON AYAK İZİ ARTIK TİCARETİN DE BİR PARÇASI"

Karbon ayak izinin sürdürülebilirlik çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirten Akgül, "Yurt dışına sattığımız ürünlerin karbon ayak izlerinin belirli sınırlar içerisinde olması gerekiyor. Bu sınırların üzerine çıkıldığında karbon vergisi gibi mali yüklerle karşılaşılacak. Bu nedenle şirketler artık emisyonlarını kontrol etmeyi öğreniyor." dedi. Türkiye'de bu alandaki çalışmaların henüz yeni başladığını kaydeden Akgül, "Şirketlerimize kurumsal eğitimler, raporlama hizmetleri ve danışmanlık desteği sunuyoruz. Karbon ayak izi hesaplamalarından başlayarak tüm süreçlerde işletmelerin yanında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"1,5 DERECELİK EŞİK AŞILDI"

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiğini vurgulayan Akgül, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışı hedefinin aşıldığını söyledi. Akgül, "Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik sıcaklık artışının üzerine çıkmış durumdayız. Bu nedenle güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik sistemleri gibi yenilenebilir enerji yatırımları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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