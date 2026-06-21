Program sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Partili gençler tarafından Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan bir tablo hediye edildi. Tabloyu Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir takdim etti.

Tabloda “İyi ki Erdoğan var”, “Baba bir geceni de bize ayır” ve “Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan’ın aile anısına gönderme

Tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” ifadesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce paylaştığı bir aile anısına gönderme olduğu belirtildi. Erdoğan, yoğun çalışma temposu nedeniyle kızının kendisine bıraktığı bu notu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı.

Gençlerle sohbet ve hatıra fotoğrafı

Etkinlik sonrası gençlerle sohbet eden Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca Yusuf İbiş ve Nevzat Yüce de yer aldı.