Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmenlerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin taleplerin görüşülmesi amacıyla Milli Eğitim Komisyonu'nun toplanmasını istedi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saat 19.30'da Ankara'daki Madenci Anıtı'nda bir araya gelineceği belirtilerek, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, milletvekilleri ve Ankara halkı öğretmenlerin yanında olmaya davet edildi.

Açıklamada, açlık grevindeki öğretmenlerin de etkinliğe katılacağı ifade edilirken, Milli Eğitim Komisyonu'nun toplanması yönündeki taleplerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Sendika ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haftası nedeniyle öğrencilerin etkilenmemesi adına eylem ve etkinliklerin sınav saatlerine denk getirilmediğini vurguladı. Öğretmenler, eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümü için yetkililere çağrıda bulunacak.