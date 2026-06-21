Olay, saat 21.00 sıralarında Karaal’ın evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılmasıyla başladı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu Karaal’ı kısa sürede kurtardı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ilk etapta gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyonu genişletti. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenilirken, olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.