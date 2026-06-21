Hafta boyunca yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun batısında sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, yaz mevsiminin etkisinin hissedilmeye başlayacağını belirtirken, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Yarın; Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Bolu’nun doğusu, Karabük’ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde etkili olması öngörülüyor.

Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz’in yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Van’ın doğusunda yerel sağanak geçişleri görülecek.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın pazartesi günü Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında, salı günü ise Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Hava Nasıl Olacak?

Ankara

Başkentte önümüzdeki üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların pazartesi 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul

Megakentte hafta başında parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 28-29 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

İzmir

İzmir’de ise güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kentte sıcaklıkların 32-33 derece civarında ölçülmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle hafta ortasından itibaren artacak sıcaklıklar nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.