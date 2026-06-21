Toplantıya ABD, İran, Katar ve Pakistan’dan üst düzey temsilcilerin katıldığı belirtilirken, tarafların daha önce üzerinde çalışılan mutabakat zaptındaki tüm başlıkları ele aldığı kaydedildi.

Katar’dan “Kapsamlı ve Kalıcı Anlaşma” Vurgusu

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmelerin kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasının umut edildiği ifade edildi. Açıklamada, müzakerelerin bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

İsviçre Kritik Diplomasi Trafiğine Ev Sahipliği Yapıyor

Tarafsız diplomasi merkezi olarak bilinen İsviçre, ABD ile İran arasındaki kritik görüşmelere ev sahipliği yaparken, sürecin uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Arabuluculuk rolünü üstlenen Katar ve Pakistan, taraflar arasında diplomatik diyaloğun sürdürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Görüşmelerden çıkacak sonuçların, Orta Doğu’daki siyasi dengeler ve ABD-İran ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.