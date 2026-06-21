Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce minibüsün ardından otomobilin çarptığı Ahmet Küçükkök (44), hayatını kaybetti. Küçükkök'ün YKS'ye girecek kızını sınava götürmek için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında meydana geldi. E.İ.'nin kullandığı 07 EC 3002 plakalı tur minibüsü, iddiaya göre emniyet şeridinde duran vidanjöre ve aracın arka kısmını kontrol etmek için inen Ahmet Küçükkök'e çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Ü.D.'nin kullandığı 07 BBR 696 plakalı otomobil de yola savrulan Ahmet Küçükkök'ün üzerinden geçti. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Küçükkök, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Küçükkök, hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüleri E.İ. ve Ü.D. gözaltına alındı.

'KIZINI YKS'YE GÖTÜRMEK İÇİN GİDİYORDU'

Arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir TIR'ın kornaya basıp, selektör yaptığını belirterek, 'TIR sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip, etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu' dedi. (DH