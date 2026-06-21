Bakan Yumaklı, yaptığı değerlendirmede Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülünün farklı bölgelerde doğaya bırakılacağını belirtti.

62 İlde, 156 Noktada Salım Yapılacak

Yumaklı, keklik ve sülün salımlarının 62 ilde, 156 farklı alanda gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu türlerin özellikle kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadelede önemli rol oynadığını vurguladı.

DKMP bünyesinde yürütülen üretim çalışmalarına da değinen Yumaklı, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya’da keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane’de ise sülün üretiminin sürdüğünü aktardı.

10 Yılda 1 Milyon Kanatlı Doğaya Bırakıldı

Bakan Yumaklı, son 10 yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere toplam 1 milyon kanatlı hayvanın doğayla buluşturulduğunu belirtti.

Salım Alanları 3 Yıl Ava Kapatılıyor

Salım yapılan bölgelerin büyük titizlikle seçildiğini vurgulayan Yumaklı, bu alanların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını ifade etti. Uygulamanın hem popülasyonun korunması hem de doğal dengenin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

İbrahim Yumaklı açıklamasında, çalışmaların temel amacının yaban hayatını korumak, zararlılarla biyolojik mücadeleyi güçlendirmek ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu ifade etti.