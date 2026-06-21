Her gün milyonlarca kişinin kullandığı Bluetooth kulaklıkların sağlık üzerindeki etkileri zaman zaman tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle beynin yakınında kullanılan bu cihazların uzun vadeli etkileri merak edilirken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılancıoğlu, Bluetooth kulaklıkların X-ray gibi iyonize radyasyon yaymadığını, düşük güçlü radyo frekans dalgalarıyla çalıştığını belirterek, bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu cihazların kanser ya da ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ortaya koyan güçlü bilimsel kanıtların bulunmadığını ifade etti.

Bununla birlikte radyo frekans maruziyetinin uzun dönem etkilerinin bilim dünyası tarafından izlenmeye devam edildiğini vurgulayan Yılancıoğlu, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) radyo frekans elektromanyetik alanları "olası kanserojen" olarak sınıflandırdığını hatırlattı. Bu sınıflandırmanın doğrudan kanser yaptığı anlamına gelmediğini, daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini söyledi.

Mevcut bilimsel verilerin standartlara uygun üretilen Bluetooth kulaklıkların güvenlik sınırları içerisinde çalıştığını ortaya koyduğunu belirten Yılancıoğlu, kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda ara vermesini, ses seviyesini aşırı yükseltmemesini ve kulak hijyenine dikkat etmesini önerdi.

Yılancıoğlu, "Panik yapmak yerine bilinçli kullanım alışkanlığı edinmek en doğru yaklaşım olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.