Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentin tarihi kültürünü sevenler için, heyecan verici bir duyuru yaptı. Duyuruya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü, “Başkent Kültür Turu” otobüs hattı, ilk seferine başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen bu özel hat, başkentin en önemli kültürel duraklarını kapsayacak. Anıtkabir, Ankara Kalesi, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hamamönü gibi simgesel noktaları gezecek yolcular, şehir tarihini keşfetme fırsatı bulurken, Başkent Ankara'yı yakından tanıyacak.

Yıl boyunca her Cumartesi ve Pazar günleri, 10.00 - 18.00 saatleri arasında ring seferleriyle hizmet verecek olan 402 numaralı hat, Ankara’nın zengin kültürel dokusunu Ankaralılarla ve kenti ziyaret edenlerle buluşturmayı hedefliyor.