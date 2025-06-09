Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Ankaralıların dönüş yolculuğu başladı. Akşam saatlerinde başlayan yoğunluk Ankara’ya giriş güzergâhlarında yer yer uzun araç kuyrukları oluştururken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Özellikle Polatlı Ankara yolunda trafik yoğunluğu artmaya devam ederken, dönüş yoğunluğu nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler hem yorgunlukla hem de trafikte beklemenin stresiyle mücadele ediyor.

Trafik ekipleri güzergâh boyunca görev başında. Karayolları ve emniyet yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, yoğunluğun gece ilerleyen saatlerde de sürebileceğini belirtirken, mümkün olan sürücülerin daha sakin saatleri veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.