Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yola aniden çıkan başıboş ata çarpan otomobildeki 66 yaşındaki Resul Yeşilyurt hayatını kaybetti, sürücü Sadık Aydoğdu (55) ise yaralandı.

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Işıklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çivril'den Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan Sadık Aydoğdu idaresindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, karanlık yolda aniden önüne çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, araçta bulunan Resul Yeşilyurt ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Resul Yeşilyurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Sadık Aydoğdu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydoğdu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kaza nedeniyle olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden Resul Yeşilyurt’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın ise jandarma ekiplerince titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak sahipsiz hayvanların neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi için bölgede ek güvenlik ve kontrol önlemlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.