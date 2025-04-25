Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, yılın ilk 3 ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

TAV Havalimanları'nın konsolide cirosu, bu dönemde 379 milyon avro oldu. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9,8 milyona ulaşan şirketin, aynı dönemde iç hat trafiği de yüzde 4 artışla 8 milyona geldi.

"Mevsimsellik yüksek oranda etki ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, ilk çeyreğin Antalya'da normalden daha soğuk geçtiğini, Paskalya takvimi ve Ramazan Bayramı trafiğinin sonuçları etkilediğini belirtti.

Kaptan, mevsimselliğin yüksek oranda etki ettiği bir sektör içinde faaliyet gösterdiklerini, yıllık dış hat yolcularının yüzde 13'ünü birinci çeyrekte, yüzde 39'unu ise üçüncü çeyrekte ağırladıklarını, yaz sezonunun canlı geçmesini beklediklerini kaydetti.

Antalya'da yaptıkları terminal ve hava tarafı yatırımlarını bu ay tamamladıklarına değinen Kaptan, "Planladığımız ek yatırımlarla, imtiyaz süremiz içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üstüne çıkaracağız. Antalya Havalimanı'nın uzun vadeli proje finansmanı kredisi için bankalarla anlaşmamızı da imzaladık. Akdeniz'in en büyük turizm destinasyonu Antalya'da hem misafirlerimizi ağırlayacağız hem de yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki yatırımlarının da takvime uygun ilerlediğine işaret eden Kaptan, bu yatırımları ikinci çeyrekte tamamlamayı planladıklarını vurguladı.

"Yüzde 18'lik ciro artışıyla kapadık"

Kaptan, çevresel sorumluluk ve operasyonel verimliliğe yönelik uzun vadeli bağlılıklarının bir parçası olarak güneş enerjisi projelerinde ilerleme kaydettiklerini, Bodrum ve İzmir'deki güneş enerjisi santrallerinde inşaatın programa göre ilerlediğini ve yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

İlk çeyreği, trafik büyümelerinin üstünde, yüzde 18'lik ciro artışıyla kapattıklarını belirten Kaptan, şunları kaydetti:

"Fiyat ayarlamaları, ticari harcama artışı, Almatı'da açtığımız yeni ticari alanlar ve TAV Technologies şirketimizin Katar'da yürütmeye başladığı yeni proje, ciro artışının yolcu artışı üstünde gerçeklemesinde etkili oldu. Bu projenin marjlar üzerindeki seyreltici etkisi, geçen sene faiz, amortisman ve vergi öncesi kara (FAVÖK) olumlu katkı yapan bir kerelik gelirler ve liradaki enflasyon sebepleriyle, düşük sezonda FAVÖK büyümesi, ciro büyümesinin altında kaldı."

Kaptan, bu yıl FAVÖK altında gerçekleşen 40,1 milyon avro tutarında gayri nakdi etkinin düşük sezonda, net karlılığı orantısız bir miktarda baskıladığına değindi.

Net borçluluklarının yatırım dönemlerine rağmen artmadığını ve 1,8 milyar avroda sabit kaldığını aktaran Kaptan, "Yönetim Kurulumuzun iletmiş olduğu 2025 net karımızdan temettü dağıtma niyetini, yatırımcılarımızla paylaşmak isterim. Yeniden temettü dağıtmaya başlamak, şirketimiz için önemli bir eşiğin daha geçilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.