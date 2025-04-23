Konya’da 19 Haziran 2022’de meydana gelen ve kamuoyunda büyük tepki çeken kimyasal madde saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in (29) yüzüne ve vücuduna yanıcı madde atan Sözleşmeli Er Sabit Türk’e (27), 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesinden döndü. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, cezayı yetersiz bularak kararı bozdu. Sanık, yeniden hâkim karşısına çıktı ve cezası 16 yıl 6 aya çıkarıldı.

KAPIYI “SU SAYACINA BAKACAĞIM” DİYEREK AÇTIRDI

Olay, Konya’nın Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in kapısını “Su sayacına bakacağız abla” diyerek açtıran Sabit Türk, yanında getirdiği pet şişedeki yanıcı kimyasal maddeyi genç kadına fırlattı. Saldırı sonucu yüzü ve vücudu yanan Küçüktekin, acilen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırgan, İzmir’deki birliğine dönerken Ilgın’da yakalanarak tutuklandı.

RAPOR: “HAYATİ TEHLİKE YARATAN YANIKLAR”

Hazırlanan iddianamede, mağdurun yüzü, boynu ve kollarında ikinci derece yanıklar oluştuğu, bu durumun hayati tehlike taşıdığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği vurgulandı. Savcılık, Türk hakkında ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası istedi. İlk yargılamada mahkeme, sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEME: “15 YIL YETERSİZ”

Kararı temyize götüren Merve Küçüktekin’in avukatı Aycan Ceylan’ın başvurusu sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cezanın düşük olduğuna hükmetti. Mahkeme, sanığın eyleminin ciddiyeti ve mağdurun yaşadığı ağır zararı göz önünde bulundurarak 15 yıl cezanın yetersiz kaldığına karar verdi ve kararı bozdu.

CEZA 16,5 YILA YÜKSELTİLDİ

Yeniden yargılanan Sabit Türk, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu kez 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Türk’ün canavarca hisle hareket ettiğine, saldırının planlı olduğuna ve kurbanın kalıcı izlerle yaşamak zorunda kaldığına dikkat çekti.

“BU CEZA KABUL EDİLEMEZ” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından açıklama yapan mağdur avukatı Aycan Ceylan, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirtti. “Bölge Adliye Mahkemesi, caydırıcı ve üst sınıra yakın ceza verilmesi gerektiğini vurgulamasına rağmen 16,5 yıl gibi bir cezanın yeterli olduğunu düşünmek mümkün değil. Müvekkilim adına bu kararın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Ceylan, sanığın tasarlayarak ve kimyasal madde kullanarak canavarca hisle kadın cinayetine teşebbüs ettiğini vurgulayarak temyize gideceklerini belirtti.