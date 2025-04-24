GONCAGÜL KONAŞ

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Türkiye’nin düşen nüfus artış hızına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından önemli uyarılarda bulundu. Cengiz, ailelerin çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen en büyük etkenin ekonomik koşullar olduğunu ifade ederek, geçim sıkıntısı giderilmeden nüfus politikalarının başarıya ulaşamayacağını söyledi. Memur ve emeklinin içinde bulunduğu ekonomik durumun, artık sadece bireysel bir sorun değil, ülkenin geleceğini etkileyen bir beka meselesi haline geldiğini vurguladı.

“NÜFUS POLİTİKALARI EKONOMİDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Cengiz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği nüfus artış hızının bugünlerde 1,51 ile nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1 nüfus artış hızının altında kalarak alarm seviyesine düştüğünü, yaşlı nüfusun arttığını, 2050 yılından itibaren nüfusun azalışa geçeceğini, bunun iş gücünden istihdama, üretimden milli güvenliğe kadar çeşitli sorunlara neden olacağını, bu kapsamda gençlere evlenme yardımı, düğün salonu desteği, doğum yardımı, kreş desteği, ulaşım ve beyaz eşya indirimi gibi destek projelerinin hayata geçirildiği ifade edilmiştir.” dedi.

“GEÇİM DERDİ GENÇLERİN KARARLARINI ETKİLİYOR”

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun açıklamalarını da hatırlatan Cengiz, “Sayın Afyoncu, doğurganlık hızının 1965’ten itibaren düştüğünü, felaketin kapıya dayandığını,çok kritik bir duruma geldiğini, genç nüfusumuz var derken ortanca yaşın ağırlıklı olduğu bir nüfus yapısına sahip olduğumuzu, eğer ciddi tedbirler alıp doğurganlık hızımızı en az 2,1'de tutamazsak Avrupa gibi yaşlı nüfus ağırlıklı bir ülke olmaya doğru gittiğimizi, tarım başta olmak üzere hiçbir alanda çalışacak işgücü üretemeyeceğimizi, bu durumun bir beka sorunu olduğunu, hatta savaştan bile daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.” ifadelerini kullandı.

Ancak yalnızca bu tespitlerin yeterli olmadığını söyleyen Cengiz, nüfus artışını desteklemek için önerilen teşviklerin yetersiz kaldığını belirtti. “Gençlere evlenme yardımı, düğün salonu desteği, doğum yardımı, kreş desteği, ulaşım ve beyaz eşya indirimi gibi projeler tam anlamıyla yeterli görülmüyor.” diyen Cengiz, asıl sorunun ekonomik temelli olduğunu vurguladı.

Cengiz, “Türkiye’deki ekonomik durum, anne ve babaların çocuk sahibi olma kararlarını, dede ve ninelerin çok sayıda torun sevme arzusunu doğrudan etkiliyor. Nüfus artış hızındaki düşüşün en büyük nedeni geçim sıkıntısıdır.” dedi.

“5 MİLYON KAMU ÇALIŞANI, 16 MİLYON EMEKLİ”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024 Aralık ayı verilerine atıf yapan Cengiz, “Kamuda çeşitli statülerde 5 milyon 241 bin 753 çalışan görev yapıyor. Yaklaşık 16 milyon da emekli var. Aileleriyle birlikte bu sayı yaklaşık 40 milyona ulaşıyor.” diye konuştu.

Nüfus artışındaki düşüşe karşı kalıcı çözümler gerektiğini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti: “Bu tehdidi bertaraf edebilmek için sadece çeşitli destek projeleri yetmez. Önce geçim sıkıntısı ve alım gücü kayıplarına çözüm bulunmalı, gençlerin çocuklarına iyi bir gelecek sunma kaygısı ortadan kaldırılmalı.”

“ADİL ÜCRET, YAŞAM ENDEKSİNE UYGUN DESTEK”

Kamu çalışanları ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Cengiz, “Kamu kaynaklarının adil bölüşümü sağlanmalı. Açlık ve yoksulluk sınırı arasına sıkışmış memur ve emeklilere, yoksulluk sınırının üzerinde asgari yaşam endeksiyle uyumlu ücret ve sosyal yardımlar verilmelidir. Kira, ulaşım, yemek, giyecek, eğitim, doğum, ölüm yardımları ile bayram, büyükşehir, emeklilik gibi tazminat ve ikramiyeler sağlanmalıdır.” dedi.

Cengiz son olarak, “Memur ve emeklinin durumu artık sadece geçim meselesi değil, nüfus artış hızına bağlı beka sorunu haline gelmiştir. Gençlerin çocuk sahibi olma endişeleri giderilmeli, emekliler torunlarını sevindirebilmelidir. Ülkemizi koruyacak asker ve üretimi devam ettirecek işgücünün devamı sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.