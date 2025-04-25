Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı nefes kesen operasyonda, hakkında 44 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Y.Ç.(30), 2 ayrı dosyadan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 suç dosyası olan Y.A.(26), başta hırsızlık olmak üzere 58 suç kaydı olan N.Ç.(30) ve 5 suç kaydı bulunan A.Y.'yi (20) yakalanarak gözaltına aldı.

ÇALDIKLARI ALTINLAR MUTFAKTAN ÇIKTI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı evden iki gün içerisinde yapılan hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin 3 kadın olduğu ve 'Salihli dilcileri' olarak bilinen bir gruptan oldukları belirlendi. Yapılan teknik takipte, şüphelilerin bir adrese girdiği tespit edildi. Eve yapılan baskında 4 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 100 Euro, 28 bin 500 TL, 1 gram altın, 1 altın set takımı, 3 on beş gramlık altın bilezik, 3 on gramlık altın bilezik, 1 tektaş yüzük çaldığı öğrenildi. Çalıntı altınların bir kısmı polisin mutfakta yaptıkları aramalar sırasında poşetin içerisine gizlenmiş olarak bulundu.

44 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ İÇİN KİRALIK EV TUTTULAR

Şüphelilerin başka bir kişi adına ev kiraladıkları, 44 yıl 20 gün hapis cezası ile aranan Y.Ç.'yi yaklaşık 5 yıldır burada sakladıkları öğrenildi. Bu adreste yapılan aramada ise, 58 bin TL, 3 bilezik, 11 gram altın, 1 pırlanta kolye, 1 altın zincirli kolye, 9 taşlı altın yüzük, 4 altın bileklik ve 5 çift altın küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen malzemeler ile birlikte emniyete götürüldü.

33 AYRI KAMERA İZLENDİ

Şüpheliler ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için 33 ayrı şehir ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. (DHA)