Antalya’nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Sefa Çağlar Kılavuz’un Burmahancı Mahallesinde sulama kanalına düştüğü ihtimali üzerine polis tarafından kanalda arama çalışması başlatıldı. Kanal çevresinde Sefa’ya ait bisiklet bulunurken, çalışmalar devam ediyor.

Serik ilçesinde 21 Nisan tarihinde öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sefa Çağlar Kılavuz’un ailesi, polise kayıp başvuruşunda bulundu. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle Burmahancı Mahallesinde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine polis ekipleri, kanal boyu civarında yaptığı araştırmada, Sefa’ya ait bisikleti buldu. Polis ekipleri Sefa’nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama- tarama çalışması başlattı.