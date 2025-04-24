Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde bazı yabancı liderler ve çevreler tarafından dile getirilen 1915 olaylarıyla ilgili asılsız iddialara tepki gösterdi. Yavaş, açıklamasında, Türk milletinin tarihinin şerefli ve karanlık bir sayfa taşımadığını vurgulayarak, bu tür ithamları geçmişte olduğu gibi bugün de reddettiklerini ifade etti.

Başkan Mansur Yavaş, 1915 olaylarıyla ilgili olarak, Türkiye’nin tarihini karalamaya yönelik açıklamalara karşı, milletin şerefli geçmişinin her zaman savunulacağını söyledi. "Türk milletinin geçmişinde hiçbir utanç verici sayfa bulunmamaktadır," diyen Yavaş, özellikle ABD ve diğer bazı devletlerin iç politika kaygılarıyla bu tür açıklamalar yaptığını belirtti.

Yavaş, bu açıklamaların hiçbir hukuki temele dayanmadığının altını çizerek, tarihin doğru bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türk milletinin tarihinin her zaman saygıyla hatırlanması gerektiğine değinen Yavaş, "Geçmişin doğru anlaşılması için sadece Türkiye değil, dünya genelinde objektif bir bakış açısının hakim olması gerekmektedir," dedi.

Yavaş, tüm bu açıklamaların Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ve barışa hizmet etmediğini vurgulayarak, 1915 olayları ile ilgili gerçekle ilgisi olmayan tartışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Mansur Yavaş, Türk milletinin geçmişiyle yüzleşmeye ve yanlış bilgilere karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bu tür açıklamaların bir an önce son bulmasını temenni etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz dönemde selefleri tarafından 1915 olaylarıyla ilgili dile getirilen iddiaları bugünkü açıklamasıyla tekrarlamış ancak Başkan Biden’ın aksine bu kez “soykırım” ifadesini kullanmamıştır.

Bu husus dikkat çekici olmakla birlikte 1915 dönemine ilişkin… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2025