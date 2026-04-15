Fransa’da sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, başta Sorbonne Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede öğrencilerin “Yadan Yasası” olarak bilinen düzenlemeye karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Kampüslerde Filistin protestosu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde öğrencilerin Filistin bayraklarıyla eylem yaptığı görülürken, Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciler kampüs önüne çadırlar kurarak sloganlar attı.

Portes, paylaşımında söz konusu tasarının Binyamin Netanyahu hükümetinin etkisiyle hazırlandığını iddia ederek, düzenlemenin Filistin’e destek verenleri cezalandırmayı ve İsrail hükümetine yönelik eleştirileri sınırlamayı amaçladığını savundu.

Tartışmalı yasa tasarısı Meclis gündeminde

“Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele” başlığını taşıyan ve kamuoyunda “Yadan Yasa Tasarısı” olarak bilinen düzenleme, Caroline Yadan tarafından Kasım 2024’te sunuldu.

Tasarı, bir devletin varlığının inkâr edilmesi ve İsrail’in Nazi rejimine benzetilmesi gibi eylemlerin cezalandırılmasını öngörüyor. Düzenlemenin 16 Nisan itibarıyla Fransa Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Tepkiler büyüyor

Filistin destekçileri ve bazı solcu milletvekilleri, söz konusu tasarının antisemitizmle mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail’e yönelik eleştirileri cezalandırabileceğini savunarak düzenlemeye karşı çıkıyor.

Paris’teki üniversitelerde başlayan protestoların önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.