Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya temaslarının ardından Oslo ziyaretinde Jonas Gahr Store ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında özellikle İHA üretimi ve endüstriyel savunma iş birliği ele alındı.

Norveç’ten Ukrayna’ya üretim desteği

Norveç Başbakanı Store, NRK’ye yaptığı açıklamada imzalanan bildiri kapsamında Norveç’in Ukrayna’da İHA üretimini destekleyeceğini, Ukrayna’nın ise veri ve bilgi paylaşımı yapacağını söyledi.

Store ayrıca Ukrayna yapımı İHA’ların Norveç’te de üretileceğini belirterek, bu adımın iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Zelenskiy: Detaylı çalışma yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, İHA üretimi konusunun detaylı şekilde ele alındığını belirtti. Zelenskiy, imzalanan bildiri kapsamında teknik ekiplerin kapsamlı çalışmalar yürüteceğini aktardı.

“Deneyimlerden ders çıkarılmalı”

Norveç’in Ukrayna’ya verdiği desteğe dikkat çeken Store, Ukrayna’nın savaş sürecinde edindiği tecrübelerden uluslararası düzeyde ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy ise Norveç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, savunma sanayinin yanı sıra farklı alanlarda da iş birliğinin ele alındığını kaydetti.