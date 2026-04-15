Trabzonspor, Süper Lig’de Galatasaray karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezası ve tribün blokesi yaptırımlarının ardından Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürürken, kulüp yönetimi taraftara birlik mesajı verdi.

“Papara Park’ta 40 bin yürek olacak”

Genel Sekreter Sami Karaman, pazar günü oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekerek tribünlerin dolmasını beklediklerini söyledi.

Karaman, “Papara Park’ta omuz omuza verecek 40 bin yürek, yalnızca takımını desteklemek için değil; Trabzonspor’un gücünü ve iradesini göstermek için tribündeki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

“Futbol şölenine çevirmek istiyoruz”

Karaman, karşılaşmanın sadece bir maç olmadığını vurgulayarak, Papara Park’ın bir futbol şölenine dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

“Bu büyük buluşmada tribünlerde yükselecek her ses, sahadaki mücadeleye güç katacaktır” diyen Karaman, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Biletlerde düzenleme yapıldı

Taraftarların stadyuma erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilet fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini belirten Karaman, uygulamanın camianın her kesiminin tribünde yer almasını sağlamak için yapıldığını ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada VIP ve tribün bilet fiyatlarının farklı kategorilerde belirlendiği, bazı bölümlerde sembolik ücretlendirme uygulandığı duyuruldu.

Taraftara çağrı

Karaman açıklamasının sonunda tüm taraftarı Papara Park’a davet ederek, “Trabzonspor’un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır” dedi.