AK Parti'li Gökçek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gökçek, Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün su tarifelerinde yaptığı zam oranlarını iptal ettiğini söyledi.

Gökçek, seçim öncesinde Mahsur Yavaş'ın 'Ben suyu ucuzlatacağım' dediğini söyleyerek, 'Peki, gerçek ne oldu? Bırakın ucuzlatmayı, Ankaralı vatandaşlarımızın sırtına göreve geldiği günden bu yana yüzde 3 bini aşan zamlar yaptı. Yetmedi, son yaptığı zamları savunurken ne dedi? 'Biz zam yapmadık, çok su kullananlara yansıtıyoruz.' Biz bu zamların ne enflasyonla ne maliyette açıklanamayacağını söyledik ve vatandaşımızın hakkını savunmak için konuyu yargıya taşıdık. Bugün geldiğimiz noktada mahkeme ne dedi, 2 ayrı bilirkişi raporu neyi ortaya koydu? Birinci bilirkişi raporunda konut ve iş yerlerinde suyu yüzde 93 zamlı sattığı ortaya çıktı. Sonra Büyükşehir itiraz etti ve ikinci bir rapor daha hazırlandı. Burada da 11 tane ayrı abone grubuna yüzde 31 zam yaptığı ortaya çıktı. Yani vatandaşa söylenen ile yapılan tamamen farklı. Su gibi temel bir insani hak, vatandaşın sırtından gelir kapısına çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye, 'Biz bu suyu yüzde 6,5 karla satıyoruz' dedi. Peki, mahkeme ne dedi? Konut ve iş yerlerinde yüzde 93. 11 ayrı abone grubunda yüzde 31 zam yaptığını ispatladı. Vatandaşın cebinden haksız bir kazanç sağlanmıştır' dedi.

'ANKARALININ SOYULMASINA ENGEL OLDUK'

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis'inde çoğunluğun CHP grubunun elinde olduğunu belirterek, 'CHP Meclis grubu vatandaşımıza adeta zulmetmiştir. Ankara'da su kesintileriyle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımız bidonlarla evlerine su taşıdı; ancak iş zam yapmaya gelince hiç tereddüt etmediler. Biz pazarlara gittik, esnafla konuştuk, vatandaşın elindeki faturaları gördük. İnsanlar bize, 'Buna sessiz kalmayın vekilim' dedi. Çünkü faturalar inanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Biz de sessiz kalmayarak bu mücadeleyi verdik ve bugün Ankaralı hemşehrilerimizin bütçesinin soyulmasına engel olduk. Bugün mahkeme bu kararı iptal etti. Eğer aynı anlayışla aynı zihniyetle bu işi tekrarlamaya kalkarsa Sayın Mansur Yavaş biz yine buradayız. Yine yargıya gideriz. Yine bu hukuksuzluğu durdururuz. Bugün vatandaşın cebine uzanan o kirli elleri hukuk yoluyla durdurmuş olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayım' diye konuştu.

BELEDİYE: İNDİRİMLİ TARİFE ORTADAN KALKTI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ''Suya zammı iptal ettirdim' diyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İşin aslı; dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır. Bu kararın uygulanmasıyla birlikte maalesef 1 milyon 128 bin abonemiz suyu daha yüksek tarifeden kullanmak zorunda kalacaktır. Bugün indirimli tarifeden yararlanan aboneler suyun metreküpünü yaklaşık 46 liradan öderken, bu karar sonrası 51 liradan ödemeye başlayacaktır. Yani Ankara'daki abonelerin yüzde 66'sı bu karardan doğrudan etkilenecektir. Ve hiç istemesek de mahkeme kararı sonrası yüzde 10 zam faturaya yansıtılmış olacaktır. Mahkeme bu kararı 'ASKİ suyu pahalı satıyor' diyerek vermemiştir. Karar tamamen usule ilişkindir. Yani mahkeme 'su fiyatı yüksektir' dememekte; bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak sonuç değişmemektedir. Bu karar; suyu tasarruflu kullanan vatandaşı değil, villasının havuzunu doldururken suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketenleri sevindirmiştir. 2014-2017 yılları arasında babası Ankara'da suyun metreküp fiyatını 1,7-1,8 dolardan satıyordu. 2019-2022 döneminde bu rakam 1 doların altına düşürülmüştür. Bugün ise yaklaşık 1,02 dolar seviyesindedir. Yani tüm maliyet artışlarına rağmen Ankara'da su, geçmiş döneme göre hala daha düşük bir seviyede sunulmaktadır. Üstelik kademeli tarifenin uygulandığı elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere, malzeme ve işçilik maliyetlerinde son yıllarda çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Suda kademeli tarife uygulaması ise vatandaşımızı korumak ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. (DHA)