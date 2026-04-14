Türkiye’nin köklü sanat etkinliklerinden Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu yıl da dünya sahnelerinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında İtalya’nın dikkat çeken modern dans topluluklarından Artemis Danza, “Sevil Berberi” adlı gösterisiyle Ankaralı izleyicilerin karşısına çıkacak.

1994 yılında Fransa’da, 1997 yılında ise İtalya’da kurulan topluluk, koreograf Monica Casadei liderliğinde çağdaş dans alanında üretimlerini sürdürüyor. Avrupa’nın önemli tiyatro ve festivallerinde sahne alan Artemis Danza, aynı zamanda genç sanatçıları destekleyen projeleri ve eğitim çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Topluluğun sahneye taşıdığı “Sevil Berberi” yorumu, klasik esere postmodern bir bakış sunuyor. Figaro karakterinin farklı yansımaları üzerinden ilerleyen gösteri; ani değişimler, güçlü fiziksel anlatım ve ironik yaklaşımıyla dikkat çekiyor. “Postmodern bir aksiyon balesi” olarak tanımlanan performans, izleyiciye dinamik ve sıra dışı bir dans deneyimi vadediyor.

Festivalin düzenleyicisi Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ise 40 yıldır sürdürdüğü etkinlikle yalnızca konserler değil, aynı zamanda kentin kültürel hafızasına katkı sunan bir sanat geleneği oluşturuyor. Festival kapsamında genç dansçılar, uluslararası topluluklarla bir araya gelerek atölye çalışmalarına katılma fırsatı buluyor.

İtalya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan gösteri, 15 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda sahnelenecek.