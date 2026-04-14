Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kumbul’un istifasına ilişkin kamuoyuna bilgi verildi. Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin detayların paylaşılacağı bir basın toplantısının düzenleneceği belirtildi.

Basın Açıklaması Yarın Yapılacak

Paylaşımda, Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve İbrahim Tunalı ile birlikte yarın saat 15.00’te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği ifade edildi.

CHP yetkilileri, yapılacak açıklamaya tüm vatandaşları davet ederken, istifanın gerekçesine ilişkin detayların basın toplantısında paylaşılması bekleniyor.